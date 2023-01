Politischer Wirbel um Grundstückskauf in Biberwier: Behörde weist Vorwürfe zurück

Investor und Manager Siegfried Wolf kaufte im November ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück in Biberwier. Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint wirft der Bezirksgrundverkehrsbehörde vor, dem Kauf einen Persilschein ausgestellt zu haben. Die BH Reutte stellte nun ihre Sicht der Dinge dar.

Biberwier – Der Kauf eines 5000 Quadratmeter großen Grundstückes samt Wohn- und Nebengebäude des Investors und Managers Siegfried Wolf in Biberwier sorgt für Diskussionen. Um eine Million Euro hat er im November des Vorjahres das Anwesen erworben. Es handelt sich um eine ehemalige Fischzuchtanlage.

Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint wirft der Bezirksgrundverkehrsbehörde vor, dem Kauf einen Persilschein ausgestellt zu haben. Weil sie festgestellt habe, dass es nicht als landwirtschaftliches, sondern als bebautes Grundstück anzusehen sei. Sie hat sich deshalb für nicht zuständig erklärt. Morgen will Sint den „Fall Biberwier“ ausführlich erläutern.

Siegfried Wolf ist bereits Jagdpächter in Biberwier, das Anwesen hat er aus einer Verlassenschaft eines Bauern herausgekauft. Dessen Sohn hat den Kaufvertrag mit Wolf abgewickelt. Um eine Million Euro hat Wolf die Liegenschaft erworben. Dezidiert ausgeschlossen wurde die Mitgliedschaft an der Agrargemeinschaft Biberwier. In einem Nachtrag zum Kaufvertrag wurde der Nichtzuständigkeit der Grundverkehrsbehörde bereits Rechnung getragen. Der Passus, die Vertragsparteien würden zur Kenntnis nehmen, dass der Kaufvertrag zu seiner Rechtsgültigkeit der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung bedürfe, wurde gestrichen. Interessant ist jedoch die Widmungsbestätigung der Gemeinde Biberwier: Darin werden nämlich mehr als 4600 Quadratmeter als Freiland ausgewiesen.