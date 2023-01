Sieben Hundertstel fehlten Feller zum Glück

Schladming – Nur zwei Tage nach dem Slalom-Spektakel am Ganslernhang von Kitzbühel stand gestern das nächste Highlight am Programm: das Nightrace in Schladming vor rund 40.000 Ski-Fans. Und dort hatte vor allem einer was vor: Manuel Feller. Tirols Ski-Ass war in Kitzbühel als Halbzeit-Führender auf seinen ersten „Heimsieg“ losgegangen, fädelte dann aber ein. Gestern legte der 30-jährige Fieberbrunner als Zweiter des ersten Durchgangs die Basis für die große Wiedergutmachung.