Frühlingserwachen in Fulpmes: Jugendzentrum öffnet im Mai

Fulpmes – Frühlingsgefühle erwartet die junge Generation im Stubaital. Vielfach haben die Jugendlichen den Wunsch nach einem für sie bestimmten Raum in Fulpmes geäußert. Im Mai soll dieser Wunsch nun in Erfüllung gehen. Als Ort hat der Gemeinderat der Marktgemeinde das Schülerheim Don Bosco gewählt, das Don Bosco Sozialwerk zeichnet für die Umsetzung verantwortlich. Das Eröffnungsfest ist für den 6. Mai geplant.

Vizebürgermeister Manfred Witsch ist froh, dass in Fulpmes bald ein Jugendzentrum eröffnet wird, nachdem der Wunsch von Jugendlichen oft gekommen ist: „Im Schülerheim ist die entsprechende Infrastruktur da und mit dem Don Bosco Sozialwerk haben wir einen kompetenten Partner für die Jugendarbeit.“ Er hat gemeinsam mit Gemeinderätin Tanja Eder den bisherigen Prozess in Fulpmes koordiniert und wird sich auch weiterhin für die Anliegen junger Menschen einsetzen.

Das Don Bosco Sozialwerk mit Hauptsitz in Wien betreut junge Menschen durch professionelle Jugendarbeit. In den derzeit vier Jugendzentren in Österreich finden Jugendliche einen Ort, an dem sie verstanden und gefördert werden.