Auf der Suche nach der Form: Kramer legt Pause ein

Die mit Formproblemen kämpfende Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer lässt die dieswöchigen Skisprung-Bewerbe in Hinterzarten aus. Die Salzburgerin lege eine zumindest einwöchige Pause ein, wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte. Das österreichische Aufgebot um Saisondominatorin Eva Pinkelnig für die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag besteht aus nur vier Athletinnen. Neben Pinkelnig sind auch noch Chiara Kreuzer, Jacqueline Seifriedsberger und Hannah Wiegele mit dabei.

Kramer versucht indes, vor der WM in einer bessere Verfassung zu kommen. „Sara ist aktuell nicht dort, wo sie körperlich sein möchte. Wir geben ihr jetzt mit einer individuellen Trainingsphase die Zeit, sich in Ruhe auf die noch kommenden Saison-Highlights vorzubereiten“, sagte Cheftrainer Harald Rodlauer. In den jüngsten sechs Bewerben gelang Kramer als Neunter in Zao nur ein Top-Ten-Ergebnis.