Vier Verschüttete bei Lawinenabgang in Kartitsch

Kartitsch – Bei einem Lawinenabgang am Ende des Hollbrucker Tales im Bereich Ochsenboden in Kartitsch sind am Mittwoch um die Mittagszeit offenbar vier Personen verschüttet worden. Drei konnten mittlerweile geborgen werden, nach einer weiteren Person wird laut Polizei noch gesucht. In welchem Zustand sich die Geborgenen befinden, ist noch unbekannt. Zunächst war von zwei Verschütteten die Rede gewesen.