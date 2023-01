Dornauer: Wohncontainer für Flüchtlinge in Innsbruck kommen doch nicht

Die geplanten Wohncontainer für Flüchtlinge im Westen von Innsbruck werden nun doch nicht umgesetzt. Die Kosten seien massiv gestiegen, so Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer.

Innsbruck – Über 900.000 Euro würde die Errichtung von Wohncontainer für Flüchtlinge im Westen von Innsbruck kosten. Die Grundstücks- und Containermiete wäre erst nach neunjähriger Nutzung wirtschaftlich rentabel, so Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) in einer Aussendung. Deshalb drücke er die Stopptaste, der Standort sei aus dem Rennen.

Der Standort wird von uns bis auf Weiteres nicht mehr in Betracht gezogen.

Tirol erfülle jedoch bereits jetzt die Quote zur Unterbringung von AsylwerberInnen zu mehr als 70 Prozent – Tendenz steigend. Dornauer betonte außerdem das gute Miteinander zwischen Bund, Land und Gemeinden bei der Unterbringung von Geflüchteten: „An diesem Tiroler Weg werden wir festhalten: Ich möchte unaufgeregt an die Herausforderung herangehen und immer in Absprache mit der betroffenen Bevölkerung handeln und umsetzen.“ (TT.com)