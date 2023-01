Transit: Tiroler „Euregio"-Landeschefs fordern Staatsvertrag

Mattle, Kompatscher und Fugatti wollen ein „Slot-System" auf der Brenner-Achse etabliert sehen. Damit solle die Grundlage für ein gemeinsames Verkehrsmanagement geschaffen werden.

Innsbruck, Bozen – Die Landeshauptleute der "Europaregion Tirol" bestehend aus Tirol, Südtirol und Trentino machen in Sachen Brenner-Transit Druck auf die Nationalstaaten Österreich, Deutschland und Italien. In einer gemeinsamen Aussendung forderten Tirols Anton Mattle (ÖVP), Südtirols Arno Kompatscher (SVP) und Trentinos Maurizio Fugatti einen "Staatsvertrag zur Verkehrssteuerung im Brennerkorridor". Damit solle die Grundlage für ein gemeinsames Verkehrsmanagement geschaffen werden.





In diesem Zusammenhang verwiesen die Landeshauptleute vor allem auf die kürzlich vom Land Südtirol in Auftrag gegebene und präsentierte Machbarkeitsstudie über ein "Slot-Sytem" mit buchbaren Lkw-Fahrten. Ein solches Modell sei geprüft und als technisch und rechtlich machbar eingestuft worden. Für ein solches "Slot-System" ist laut Experten ein Staatsvertrag nötig. Wie Südtirols Landeschef Kompatscher kürzlich im APA-Interview erklärt hatte, wolle er auch bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kommende Woche das Ansinnen aufs Tapet bringen. Mattle will unterdessen bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München für den Vorschlag werben.

Man ersuche die Verantwortlichen in den Infrastrukturministerien in Deutschland, Österreich und Italien, "gemeinsam Verhandlungen aufzunehmen und an einer grenzüberschreitenden Lösung zu arbeiten, deren Umsetzung über einen eigenen Staatsvertrag geregelt werden sollte", hieß das ebenso gemeinsame Wording der drei Landeschefs am Mittwoch. Lokale Notmaßnahmen könnten das Problem langfristig nicht lösen und führten zu Spannungen. Deshalb brauche es im gemeinsamen Interesse eine eng abgestimmte Vorgehensweise. Lediglich eine ganzheitliche Lösung entlang des gesamten Korridors könne dazu führen, sowohl die Lebensqualität der Menschen als auch die Bedingungen für die europäische Wirtschaft zu verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, zeigten sich Mattle, Kompatscher und Fugatti überzeugt.