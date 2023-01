Yeti auch als Maskottchen für Bergbahn und Skischulen in St. Johann

Yappy Yapadu heißt der kleine Yeti der Region St. Johann in Tirol. Mit eigenem Tanz und Song. Jetzt wurde sein Aufgabengebiet erweitert.

St. Johann i. T. – Mit der Kommunikationsstrategie „Mein Yapadu“ legt der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol schon seit mehreren Jahren den Fokus in der Kommunikation klar auf das Thema Glück. Durch unterschiedlichste Aktionen und Maßnahmen soll dieses Glück nicht nur für Gäste, sondern vor allem auch für Einheimische spür- und erlebbar werden.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung war im Sommer 2022 die „Geburt“ des Regionsmaskottchens Yappy Yapadu. Bei zahlreichen Auftritten wurde Yappy Yapadu der Öffentlichkeit vorgestellt und fand bereits eine Fangemeinde bei großen und kleinen Kindern.

Mit der Wintersaison 22/23 wurde Yappy Yapadu nun auch von den St. Johanner Bergbahnen und den Skischulen der Region (Skischule St. Johann in Tirol, Skischule Wilder Kaiser, Skischule Kirchdorf in Tirol und Schneesportschule Eichenhof) übernommen. Damit löst der kleine Yeti das Maskottchen Valle von SkiStar ab, den früheren Mehrheitseigentümern der St. Johanner Bergbahnen.

Nun dürfen sich also auch Skischulkinder und kleine Skihasen der Region über den flauschigen Yeti als Begleiter freuen. Mit einem eigenen Winter-Walking-Act mit Skihelm, Jacke und Skibrille ist Yappy nunmehr auch im Winter startklar und freut sich auf Treffen mit kleinen Glückssammlern.

Nach der Entscheidung, Yappy auch als Maskottchen für die St. Johanner Bergbahnen und Skischulen zu etablieren, beauftragte der Tourismusverband für Yappy auch einen eigenen Song inklusive Choreografie. „Yappy macht als unser Maskottchen das Glück vor allem für Kinder im wahrsten Sinn des Wortes greifbar und erlebbar, der dazugehörige Song sprüht nur so vor Glück. Also die perfekte Ergänzung unserer Glücksphilosophie in der Region“, erklärt Gernot Riedel, Geschäftsführer des Tourismusverbands St. Johann, die Hintergründe.