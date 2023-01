Drei schwer verletzte Wintersportler bei Ski- und Rodelunfällen in Sölden

Sölden – Viele Tiroler Skigebiete waren am Mittwoch Schauplatz teils schwerer Skiunfälle, etwa musste in Grubigsteig (Zugspitz Arena) ein 40-Jähriger wiederbelebt werden, die TT berichtete. Donnerstagfrüh berichtete die Polizei von drei weiteren Unfällen mit schwer verletzten Wintersportlern, allesamt in Sölden.