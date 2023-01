„Lustig, ohne gemein zu sein": US-Komikerin Ellen DeGeneres wird 65

Am Donnerstag (26. Januar) wird DeGeneres 65 Jahre alt – und macht seit dem Ende ihrer täglichen Talksendung nun erstmal neue Hobbys zum Beruf. „In letzter Zeit habe ich mir Zeit für mich selbst genommen, weg von den Kameras und das habe ich so sehr genossen", dass ich dachte, ich teile etwas von dem, was ich gemacht habe, mit euch." So sei eine neue Show entstanden – „About Time For Yourself… with Ellen" – in der die Moderatorin etwa Vögel beobachtet oder häkelt.