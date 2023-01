Kleiner Asteroid kommt laut NASA der Erde ganz nah

Pasadena – Außergewöhnlich nah wird in der Nacht auf Freitag ein Asteroid an der Erde vorbei ziehen. Den der Erde am nächsten Punkt seiner Bahn erreiche der „2023 BU“ genannte Himmelskörper am frühen Freitag um 1.27 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Dann rauscht der etwa Lieferwagen-große Asteroid in lediglich 3600 Kilometer Höhe an der Südspitze Südamerikas vorbei. Es besteht laut NASA kein Risiko eines Einschlags.