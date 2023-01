Bilder von Kindesmissbrauch: Nehammer reagiert auf Kritik an höheren Strafen

Wien – Nach zum Teil kritischen Reaktionen auf das Maßnahmenpaket der Regierung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen am Mittwoch hat sich am Donnerstag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. "Ich lehne es ab, dass der Sinn in Strafen ständig nur in ihrer präventiven Wirkung gesehen wird", konterte der Kanzler den Kritikpunkt, dass sich Täter bei Kindesmissbrauch nicht von höheren Strafen abschrecken ließen.