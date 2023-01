Sabalenka und Rybakina zogen ins Melbourne-Open-Finale ein

Melbourne - Die als Nummer fünf gesetzte Belarussin Aryna Sabelenka und die Kasachin Elena Rybakina bestreiten das Finale bei den Tennis-Australian-Open. Sabalenka besiegte die Polin Magda Linette am Donnerstag mit 7:6(1),6:2. Zu einem direkten Final-Duell mit ihrer Landsfrau Viktoria Asarenka kommt es nicht, da die zuvor gegen Rybakina mit 6:7(4),3:6 verloren hatte. Sabalenka steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale, 2022-Wimbledon-Siegerin Rybakina zum zweiten Mal.

Sabalenkas bisher bestes Abschneiden im Melbourne Park war das Achtelfinale 2021 und 2022. Das hat sie schon deutlich übertroffen. Auf Major-Ebene ist ihr durch die Endspiel-Teilnahme ein Meilenstein sicher, da die bisherigen Highlights die Semifinali bei den US Open (2021,2022) sowie in Wimbledon (2021) waren. Dort hatte Rybakina 2022 im Finale gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 3:6,6:2,6:2 die Oberhand behalten.

Von der Papierform ist Sabalenka als einzige im Turnier verbliebene absolute Topspielerin favorisiert. Die Weltranglistenfünfte hat zudem alle drei Aufeinandertreffen mit der Ranglisten-25. für sich entschieden, 2019 in Wuhan und 2021 in Abu Dhabi sowie Wimbledon jeweils erst in drei Sätzen. Unabhängig vom Finalausgang wird sie sich im Ranking auf Rang zwei verbessern, Rybakina ist der erstmalige Einzug in die Top Ten sicher.