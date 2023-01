183.500 Notrufe: 2022 war Rekordjahr für Tirols Retter

„Es gab im Vorjahr eine Reihe an Spezial- und Sondereinsätzen, die unsere Mitarbeiter besonders belastet haben“, sagt Noggler und meint damit etwa Lawinenabgänge, Bombendrohungen in einer Volksschule in Innsbruck und dem Krankenhaus Hall sowie das Zugunglück in Pflach. Dass die Zahl der Notrufe 2022 so hoch war – und im Vergleich zum Jahr 2021 um 22 Prozent anstieg –, erklärt sich der Leitstellen-Geschäftsführer unter anderem mit „hervorragendem Wetter. Je mehr Leute im Land, in den Bergen unterwegs sind, desto mehr passiert auch. Zudem wird die Bevölkerung älter, was sicher auch Auswirkungen auf das Rettungswesen hat.“