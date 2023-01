So viele Notrufe wie noch nie: Leitstelle Tirol hatte 2022 alle Hände voll zu tun

Innsbruck – Exakt 183.577 Notrufe gingen im vergangenen Jahr bei der Leitstelle Tirol ein. Im Vergleich zu 2021 waren das rund 33.000 mehr (das ist ein Plus von mehr als 22 Prozent). Das geht aus der Jahresbilanz 2022 hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Zahlen spiegeln sich auch bei der Alarmierung der Notfallrettung wider. So musste 2022 rund 27.000 Mal öfter der Pager von Rettungs- und Notarztfahrzeugen ausgelöst werden.

Die Rettungsdienste mussten zu 152.500 Einsätzen ausrücken – so oft wie noch nie zuvor. Der deutliche Anstieg lasse sich durch „hohe Freizeitaktivitäten, mehr Verkehr und steigenden Tourismuszahlen“ erklären. Am meisten zu tun hatte die Rettung am 29. Dezember 2022: An dem Tag allein gab es 776 Einsatzdispositionen.