Am letzten Jänner-Wochenende geht's im Tiroler Event-Kalender akrobatisch zu: wortwörtlich bei den Circustagen in Kufstein, Wort-Akrobatik gibt's hingegen beim ersten Poetry Slam des Jahres in Innsbruck. Fasnachts-Highlights stehen in Fiss, Kolsass und Arzl im Pitztal am Programm. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.