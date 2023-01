Alkoholisierter Skifahrer (20) in Gerlos verunfallt, drei Verletzte in Sölden

Am Donnerstag wurden erneut mehrere Wintersportler bei Unfällen verletzt. Ein 20-Jähriger stürzte in Gerlos alkoholisiert auf einer bereits gesperrten Piste, in Sölden wurden bei zwei Unfällen drei Personen verletzt.

Gerlos, Sölden – Bei einem Skiunfall in Gerlos wurde am Donnerstagabend ein 20-jähriger Skifahrer unbestimmten Grades verletzt. Der junge Deutsche hatte sich zuvor in einer Après-Ski-Bar aufgehalten und wollte im Anschluss alkoholisiert abfahren, als er aus eigenem Verschulden zu Sturz kam.





Obwohl er einen Helm trug, wurde der 20-Jährige beim Sturz auf der bereits geschlossenen roten Piste am Kopf verletzt. Seine Begleiter setzten umgehend den Notruf ab. Die alarmierte Bergrettung konnte den Verunfallten bergen und ins Tal transportierten.

Mit der Rettung wurde der Deutsche in das Krankenhaus in Schwaz gebracht.

Auch in Sölden wurden am Donnerstag drei Skifahrer bei Unfällen verletzt. Gegen 12.30 Uhr war ein 41-jähriger Skifahrer aus England in Begleitung seiner Freunde am Rettenbachferner auf einer blauen Piste unterwegs.

Gleichzeitig befuhr ein 34-jähriger Niederländer mit seinem Snowboard dieselbe Piste. Es kam zur Kollision der beiden Wintersportler, wobei sie sich beide Kopfverletzungen unbestimmten Grades zuzogen. Sie wurden mit zwei Hubschraubern in das Krankenhaus Zams geflogen.

Gegen 14.10 Uhr war ein 16-jähriger Skifahrer aus Deutschland am Tiefenbachferner auf einer blauen Piste unterwegs, als er laut Polizeibericht die Kontrolle über die Skier verlor und mit einer 66-jährigen Skifahrerin kollidierte.

Beide Personen kamen zu Sturz, wobei sich die Skifahrerin am Rücken verletzte. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Die Verletzte wurde von den Einsatzkräften der Pistenrettung und der Rettung in die MedAlp nach Sölden gebracht. (TT.com)