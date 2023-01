Die Suche nach der goldenen Mitte bei der WM in Oberhof

Oberhof – Die österreichischen Kunstbahnrodler reisten ohne unmittelbar zurückliegende Erfolgserlebnisse zur WM nach Oberhof (GER), die am Freitag mit den Sprintbewerben (Quali ab 9 Uhr/der Stubaier Nico Gleirscher ist Titelverteidiger) Fahrt aufnimmt. Nachdem bei den beiden Weltcups im lettischen Sigulda – der zweite war zugleich eine EM – rot-weiß-rote Podestplätze ausgeblieben waren, lag in der Ruhe die Kraft.

„Die Geschwindigkeit hat gestimmt“, betonte der Natterer Wolfgang Kindl und hielt fest: „Im Endeffekt ist es wichtiger zu wissen, dass man schnell ist und Fehler macht, als dass man nicht weiß, wo der Speed liegt.“ Der 34-Jährige weiß auch um den schmalen Grat zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle – und arbeitet als selbsternannter Perfektionist penibel an der Feinabstimmung. Was sich für den Routinier nicht immer als Vorteil erwies: „Die Feinfühligkeit hat mich zu den Erfolgen gebracht. Wenn man jede Kleinigkeit spürt, will man alles perfekt am Set-up einstellen.“ Entscheidender Nachsatz: „Das kann gut funktionieren, aber man kann sich auch verzetteln.“ Vom Knochenmarksödem im Handbereich lässt sich der Veteran nicht bremsen: „Von der Fitness bin ich nicht bei 100 Prozent, von der Einstellung dafür schon.“