LK-Präsident in St. Johann unerwünscht: „Diese Reaktion überrascht mich schon“

Innsbruck, St. Johann – Es ist eine ÖVP-interne Posse, die Landwirtschaftskammerpräsident und Nationalrat Josef Hechenberger aber nicht zu hoch hängen möchte. Weil er sich vehement dagegen ausspricht, dass in St. Johann aus landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen ein Gewerbegebiet entstehen soll, wurde er in der Marktgemeinde zur unerwünschten Person erklärt.

„Ich möchte Sachpolitik machen, für Polemik habe ich nichts übrig“, sagte Hechenberger am Freitag gegenüber der TT. Er trete massiv gegen den Bodenfraß und das Gewerbegebiet an einem „ungeeigneten Standort“ auf. Seine Kritik treffe auch den Bodenfonds und nicht die Marktgemeinde St. Johann. „Aber die Reaktion vom ÖVP-Landtagsabgeordneten Peter Seiwald hat mich schon überrascht.“ Vielleicht seien die Emotionen einfach hochgekocht, „wir werden uns das schon ausreden“, kündigt er mit einem Augenzwinkern an.

Die Tiroler JUNOS unter der Führung von Susanna Riedlsperger, die ebenfalls aus St. Johann kommt, haben den „unerwünschten“ Landwirtschaftskammerpräsidenten Hechenberger am Freitag via Aussendung auf einen Austausch nach St. Johann eingeladen.

„Wir erkennen den massiven Bodenfraß in Tirol als großes Problem für unsere Umwelt und Zukunft an. Deshalb unterstützen wir in diesem Fall den Landwirtschaftskammerpräsidenten, auch wenn wir sonst des öfteren nicht derselben Meinung sind. Wir laden ihn herzlich in meine Heimatgemeinde St. Johann auf einen Austausch mit uns zum Thema Bodenfraß ein", wird die JUNOS-Vorsitzende Susanna Riedlsperger zitiert. Das Verhalten der Seiwalds, einen Abgeordneten als „unerwünschte Person“ zu sehen, ist laut JUNOS „einfach nur peinlich und undemokratisch“. (pn, TT.com)