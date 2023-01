Die HAK Landeck will Wirtschaft zum Angreifen

Landeck – Es ist der sprichwörtliche „Ernst des Lebens“, der mit dem Austritt aus der Schule und dem Eintritt in die Arbeitswelt beginnen soll. Eine vermeintliche Weisheit, der man in der Handelsakademie (HAK) Landeck nur wenig abgewinnen kann. Denn dort wurde gestern die erste schulische „Wirtschafts.Werkstatt“ Österreichs vorgestellt – ein Klassenzimmer mit einer kleinen Modellstadt, in der wirtschaftliche Kreisläufe und Szenarien des „echten Lebens“ veranschaulicht, verstanden und trainiert werden.