Tirolerin Slamik Sechste nach dem Springen, Westvold Hansen führt

Seefeld - Das Österreicherinnen-Trio bei der Weltcup-Premiere der Frauen-Kombination in Seefeld hat sich am Freitag im Springen in den Top Ten klassiert, aber mit Rückstand. Die in dieser Saison viermal aufs Podest gekommene Steirerin Lisa Hirner kam nach einem 90,5-m-Sprung nur auf Rang neun, für den 5-km-Langlauf (14.15 Uhr, live ORF 1) bedeutet das saftige 1:39 Min. Rückstand auf Gyda Westvold Hansen. Die Norwegerin steuert nach einem 100,5-m-Satz auf ihren sechsten Saisonsieg zu.