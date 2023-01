Österreich gegen Deutschland: „Wer weiß denn sowas XXL“ im ORF

Innsbruck – Moderator Kai Pflaume lädt in der Show „Wer weiß denn sowas XXL“ am Samstag (20.15 Uhr in ORF 1) erneut zum spannenden Länderduell ein. Er begrüßt sechs prominente SpielerInnen: „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl tritt gegen seine deutsche Schauspielkollegin Aylin Tezel an. Der Wiener „Circus Roncalli“-Direktor Bernhard Paul stellt sich seiner in Deutschland geborenen Tochter Lili Paul-Roncalli. Außerdem treffen die beiden Kultmusiker Klaus Eberhartinger (EAV) und Jan Delay aufeinander.