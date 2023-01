25 Jahre SAAC: Ein Vierteljahrhundert Prävention in den Bergen

Innsbruck – Den Lawinenreport zu lesen, ist die eine Sache, ihn auch zu verstehen und am Berg entsprechend zu handeln, eine andere, sagt Lucky Rauscher. Er leitet seit 22 Jahren das Projekt SAAC (Snow and Alpine Awareness Camp), das kostenlose Lawinenkurse veranstaltet.

Obwohl sich immer Sportler ins Gelände wagen, gebe es keinen exponentiellen Anstieg bei Unglücken. „Wir beobachten, dass sich junge Leute im Gelände verantwortungsvoller bewegen und besser ausgerüstet sind“, berichtet Rauscher. Wer vor 15 Jahren Helm trug, galt als Außerirdischer, heute sei der Schutz für den Kopf Standard. Auch seien immer mehr Teilnehmer mit Lawinenairbag unterwegs: „Die Erfahrung zeigt auch, dass der Airbag dazu verleiten kann, höheres Risiko in Kauf zu nehmen“, weiß er. Von der richtigen Ausrüstung über Tourenplanung und das Orten und Retten von Verschütteten im Notfall, all das wird erklärt und in der Praxis intensiv geübt.

Rauscher ist es auch ein Anliegen, dass Sportler am Berg Verantwortung übernehmen, und bietet auch Camps nur für Frauen an. Sicherheit am Berg könne nicht früh genug vermittelt werden, ist er überzeugt. So lernen Kinder schon ab zwölf Jahren in Familienkursen die wichtigsten Grundlagen.