Trotz drohendem Minus: Letzten Endes profitiert Mikl-Leitner

St. Pölten – Alle aktuellen Umfragen gehen davon aus, dass die dominante ÖVP am Sonntag die absolute Landtagsmehrheit klar verliert. 2018 erzielte die ÖVP nach leichten Verlusten 49,6 Prozent und konnte so die Absolute an Mandaten im Landtag noch knapp verteidigen. Erstmals führte dabei Johanna Mikl-Leitner die ÖVP in die Landtagswahl.