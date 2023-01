Mythisch, gewaltig, umstritten: Schweizer Milo Rau wird Wiener Festwochen-Intendant

Wien – Der Schweizer Theatermacher Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Das gab Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) gestern bekannt. Rau wird im Juli die Nachfolge von Christophe Slagmuylder antreten. Sein Vertrag läuft vorerst für fünf Jahre. Slagmuylder wird neuer Leiter des Kulturzentrums Bozar in Brüssel. Einige seiner Vorhaben für 2024 wird Rau nun übernehmen. „Das ist etwas, was mich beruhigt“, sagte der designierte Festivalchef gestern – „aber es bleiben große Baustellen“.

Seine Visionen für die Festwochen will Rau in einem „Wiener Manifest“ zusammenfassen. Vergleichbares hat er auch gemacht, als er 2018 als neuer Leiter des NTGent antrat. Damals dachte er ein „Stadttheater der Zukunft“ an, das unter anderem Mehrsprachigkeit, die Zusammenarbeit mit Nicht-Profis und das Verlassen der Theaterblase vorsah. In Wien habe er „Bereitschaft zum Skandal und Austausch“, so Rau gestern.