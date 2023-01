Audi Activesphere Concept: Vom Singletrail zur Cocktailparty

München – Über die Innovationskraft von Audi zu reden, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Mit dem Roadster Skysphere, der Limousine Grandsphere und dem Urbansphere haben die Ingolstädter in den vergangenen zwei Jahren automobile Zukunftsmusik komponiert. Jetzt folgt mit dem Activesphere Concept der Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Konzeptfahrzeuge. Dahinter verbirgt sich ein Crossover-Coupé, das schon rein optisch zum Objekt der Begierde wird.

4,98 Meter Länge und gut zwei Meter Breite: Das sind Dimensionen, die man erst einmal attraktiv verpacken muss. Doch die Audi-Designer im kalifornischen Designstudio Malibu waren stilsicher unterwegs. Der viertürige Viersitzer mit hinteren Flügeltüren basiert auf der PPE-Plattform und verbindet in beeindruckender Weise Sportlichkeit mit Eleganz. Doch das ist noch längst nicht alles. Das von Audi ausgerufene Motto „maximale Gegensätze“ erschließt sich allerdings erst auf den zweiten Blick. Denn der Activesphere ist weit mehr als ein Oberklasse-Sportwagen. 22 Zoll große Räder und die Tatsache, dass die Bodenfreiheit bei Bedarf um 40 Millimeter angehoben werden kann, deuten an, dass sich das Coupé auch abseits fester Straßen sicher bewegen lässt. Ein Crossover also, der aber keine vordergründige Raubeinigkeit zur Schau trägt.