85. Weltcupsieg: Shiffrin auch beim Slalom in Spindlermühle nicht zu stoppen

Mikaela Shiffrin ist derzeit nicht zu stoppen. Die US-Amerikanerin holte sich auch beim Slalom in Spindlermühle den Sieg. Franziska Gritsch schaffte es als einzige Österreicherin in die besten zehn.

Spindlermühle – Mikaela Shiffrin ist nur noch einen Weltcupsieg vom Rekord der schwedischen Alpinskilegende Ingemar Stenmark entfernt. Am Samstag holte die US-Amerikanerin den ersten Slalom von Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) und könnte mit ihrem dann 86. Erfolg schon am Sonntag mit Stenmark gleichziehen. Shiffrin distanzierte nicht nur die Deutsche Lena Dürr (+0,60 Sek.), sondern auch ihre größten Konkurrentinnen in der Slalomwertung, Wendy Holdener (SUI/+1,31) und Petra Vlhova (SVK/+1,56).

Obendrein könnte sich Shiffrin nach ihrem elften Saisonsieg am Sonntag (9.15 Uhr bzw. 12.15) vorzeitig und damit noch vor der WM in Courchevel/Meribel schon die kleine Kristallkugel sichern. Das hängt aber auch von Holdener und Vlhova ab.

„Ich wusste, dass ich etwas riskieren würde. Es gibt die Möglichkeit, dass ich ausfalle, aber ich muss meine besten Schwünge zeigen, wenn ich eine Chance haben will. Denn die anderen sind so stark”, meinte Shiffrin an jenem Ort, an dem sie am 11. März 2011 als 15-Jährige ihr Weltcupdebüt gegeben hatte. Schon jetzt ist es dank ihrer elf Saisonsiege ihre beste Weltcupsaison seit 2018/19, als sie insgesamt 17 Mal ganz oben gestanden war. Der fünfte Triumph im Gesamtweltcup dürfte ihr wohl auch kaum mehr zu nehmen sein. In dieser Wertung liegt sie mit 1.617 Punkten klar vor Vlhova (946) und Lara Gut-Behrami (906).