Technischer Defekt sorgte für Brand in Innsbrucker Firma

Innsbruck – Glimpflich endete ein Brand am Samstagabend in Innsbruck. Wegen eines technischen Defektes an der Gastherme hatte sich im Lagerraum einer Firma die direkt angrenzende Holzwand entzündet. Die Trennwand begann zu glimmen, wodurch sich rasch Rauch ausbreitete. Dieser bahnte sich seinen Weg in den Innenhof und blieb nicht lange unbemerkt: eine Nachbarin reagierte sofort. Sie alarmierte die Feuerwehr und informierte auch den Firmenchef.