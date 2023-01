0,06 Sekunden fehlten Shiffrin auf Dürr und den Sieg-Rekord von Stenmark

Was für ein Krimi! Mikaela Shiffrin verpasste am Sonntag in Spindlermühle den Allzeit-Sieg-Rekord von Ingemar Stenmark hauchdünn. Die US-Amerikanerin belegte hinter der Deutschen Lena Dürr Platz zwei und durfte sich zumindest mit der kleinen Kristallkugel trösten. Beste Österreicherin: Die Tirolerin Franziska Gritsch auf Platz sechs.