Odermatt doppelte in Cortina nach, Hemetsberger „vogelwild“ am Podest

Das Duell Marco Odermatt vs. Aleksander Aamodt Kilde brachte am Sonntag im Super-G von Cortina einen klaren Punktsieg für den Schweizer. Daniel Hemetsberger landete als bester Österreicher hinter Odermatt und Dominik Paris (ITA) auf Platz drei. Mit uns seid ihr beim Rennen bis zum Schluss live dabei!

Cortina d'Ampezzo – Marco Odermatt hat in Cortina d'Ampezzo das Double geschafft. Einen Tag nach seinem Comebackerfolg gewann der Schweizer am Sonntag auch den zweiten Super-G unter der Tofana. Hinter dem Südtiroler Dominik Paris (+0,76) landete mit Daniel Hemetsberger (+1,03) ein Österreicher bei der WM-Speed-Generalprobe auf Platz drei. Weltmeister Vincent Kriechmayr fuhr erneut auf Platz fünf (+1,09).

Die ÖSV-Männer präsentierten sich bei Idealbedingungen und Kaiserwetter auf der bekannten Dolomiten-Bergstation wie im ersten Rennen geschlossen stark. Hinter Hemetsberger und Kriechmayr wurden Raphael Haaser Achter (+1,23) und Marco Schwarz Zwölfter (+1,56). Stefan Babinsky fuhr am Tag nach seinem vierten Platz auf Platz 13 (+1,80).

Hemetsberger hatte ebenfalls ein Out zu verdauen gehabt. „Auch heute hat es sich nicht gut angefühlt. Es war eine vogelwilde Fahrt“, meinte der Oberösterreicher, „ich war extrem überrascht im Ziel“. Nach Platz zwei in der Abfahrt von Lake Louise schaffte es der 31-Jährige wieder aufs Podest, zum dritten Mal in seiner Karriere. „Ich hatte ein kleines Tief, einfach kleine technische Mängel, deshalb habe ich den Speed nicht ganz draufgebracht, den ich draufhätte.“ Mit „Freifahren“ habe er dies korrigieren können, sagte Hemetsberger und bekundete mit neuem Selbstbewusstsein: „Ich glaube, dass ich motiviert zur WM gehen kann.“