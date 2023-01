Betrunkene Lenkerin prallte in Wattener Kreisverkehr gegen Laterne

Die junge Lenkerin hatte in einem Kreisverkehr östlich von Wattens die Kontrolle verloren und eine Straßenlampe touchiert. Anschließend schlitterte das Auto in ein angrenzendes Feld. Alle vier Insassen blieben unverletzt.

Wattens – In einem Kreisverkehr in Wattens verlor Sonntagfrüh eine 25-jährige betrunkene Autofahrerin die Kontrolle über ihren Pkw. Die Frau war gegen 6 Uhr Früh auf der Salzburger Straße in Richtung Kolsass unterwegs, als es östlich von Wattens zu dem Unfall kam.