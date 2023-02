Zauber des Faschings im Stadtsaal: Kulturinitiative holt Brecht nach Lienz

Drei Jahre ist es her, dass das erste Faschings-Kabarett unter der Leitung von Robert Possenig und Mitgliedern der Dölsacher Kulturinitiative den Fasching in der Stadt erfolgreich wiederbelebte. Aus Erzählungen und auf Fotos aus den Siebzigern sind sogar große Umzüge in Lienz überliefert. Damals schon war Robert Possenig eine Triebfeder des Faschingstreibens. Ihm und einem engagierten Team war es dann im Februar 2020 auch gelungen, im Stadtsaal von Neuem närrische Kunst auf die Bühne zu zaubern. Die dreijährige Corona-Zwangspause zwingt die Veranstalter nun erneut zu einer Art Wiederbelebung. „Wir schaffen das“, zeigt sich der Dölsacher Kulturfreund und Theatermacher zuversichtlich.

Am 15., 16. sowie am 20. Februar finden jeweils um 20.00 Uhr diese Kabarett-Abende statt. Als Motto und Ideenlieferant dient diesmal Bertolt Brechts Dreigroschenoper. Musikschuldirektor Hans Pircher zieht wieder ein „VARIETE ORCHESTER 2020“ ein, bestehend aus Lehrenden an der Musikschule Lienzer Talboden. „Die Profis sorgen für ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse“, kündigt Possenig an.