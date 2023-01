Land gibt mehr Geld für die Tiroler Wasserrettung

Innsbruck – Wenn es an einem der 28 Badeseen oder in einem der mehr als 5000 Bäche und Flüsse einen Notfall gibt, sind die Frauen und Männer der Tiroler Wasserrettung zur Stelle. Allein im vergangenen Jahr rückten sie zu 205 Einsätzen aus. Weil die persönliche Ausrüstung für die Helfer oft teuer ist, wird ihre Anschaffung künftig vom Land Tirol gefördert. Dafür sind insgesamt 50.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich dazu sollen die jährlichen Zuschüsse um über 20 Prozent auf 110.000 Euro erhöht werden, hieß es gestern in einer Aussendung.