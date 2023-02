Kampf gegen Transitverkehr: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Anderer Meinung ist naturgemäß Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, der sich am Montag in München mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Verkehrsfragen austauschte. Außerdem zieht Mattle Bilanz nach den ersten 100 Tagen im Amt. Sein Fazit fällt durchwegs positiv aus.