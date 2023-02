LH Mattles Bilanz, Brenner-Dialog und Kampf gegen Transit: Das war „Tirol Live“

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Lothar Thaler von der Initiative Brenner-Dialog waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live". Ab 18 Uhr auf TT.com.

Der Kampf gegen den Transitverkehr stand im Mittelpunkt der Sendung von „Tirol Live“ am Mittwoch. Zu Gast war Lothar Thaler, der Vorsitzende der Initiative Brenner-Dialog , die sich gegen einen viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen München und Kufstein ausspricht. Er drängt auf den Ausbau der Bestandsstrecke, der noch dazu rascher realisierbar wäre.

Anderer Meinung ist naturgemäß Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, der sich am Montag in München mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Verkehrsfragen austauschte. Außerdem zog Mattle Bilanz nach den ersten 100 Tagen im Amt. Sein Fazit fällt durchwegs positiv aus.