Pferd in Niederösterreich von Auto erfasst und getötet: Lenker verletzt

Göstling/Leoben – Ein Pferd ist am Sonntagabend auf der B25 in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Das Tier war laut Polizeiaussendung von Montag auf die Fahrbahn gelaufen. Der Lenker wurde verletzt. Der 62-Jährige aus dem Bezirk Zwettl hielt sein schwer beschädigtes Kfz kurz an und fuhr anschließend weiter, ohne Anzeige zu erstatten. Im Auto verständigte er die Polizei. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Mann wird angezeigt.