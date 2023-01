Kein Märchen wie im März 2022: Titelverteidiger Wattens verpasst ÖEL-Play-off

Wattens – Als erster Meister in der neu gegründeten „Ö Eishockey Liga“ hatten sich die Wattener Pinguine im März 2022 in den Geschichtsbüchern verewigt. Seit Samstagabend steht fest: Die aktuelle Saison findet dort keine Erwähnung. Mit der 4:7-Niederlage beim direkten Konkurrenten in Feldkirch verpasste es die Truppe von Headcoach Jaroslav Betka, die Chance auf den Play-off-Einzug (Top 3) am Leben zu halten. Die Vorarlberger lösten indes nach Hohenems und Kufstein das Ticket für die österreichweiten Entscheidungsspiele.

Im Play-off-Halbfinale der Landesliga (Best of five) glich Weerberg gestern durch einen 5:2-Sieg in Kufstein zum 1:1-Remis aus. Mils gewann in Götzens mit 7:2, zog in der Serie auf eine 2:0-Führung davon und benötigt nur noch einen Sieg zum Finaleinzug.