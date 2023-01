Alkolenker ohne Führerschein mit 164 km/h auf der A12 gestoppt

Kolsass – Ein 32-Jähriger wird gleich wegen mehrerer grober Vergehen im Straßenverkehr angezeigt: Wie die Polizei am Montag berichtet, fiel das Auto des Mannes am Sonntag um 8.15 Uhr einer Zivilstreife auf der Inntalautobahn in Kolsass auf: Es war mit 164 statt der erlaubten 100 km/h in Richtung Westen unterwegs und überholte ein anderes Auto rechts.