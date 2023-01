Schottland prüft Inhaftierung von Transfrauen in Frauengefängnissen

Edinburgh – Schottlands Regionalregierung überprüft die Unterbringung von Transfrauen in Frauengefängnissen. Zuvor hatte der Fall einer Sexualstraftäterin, die vor ihrer Geschlechtsanpassung zwei Frauen vergewaltigt hatte, und nun in einem Frauengefängnis untergebracht werden sollte, für Kritik gesorgt. Schottlands Justizminister Keith Brown sagte, bis der Fall abschließend untersucht sei, werde keine wegen Gewalt gegen Frauen inhaftierte Transfrau in einem Frauengefängnis untergebracht.