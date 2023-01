„Rote Lampe für den Populismus": Das sagt die Presse zur Wahl in Tschechien

Der frühere NATO-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-Jährige – ein Quereinsteiger in die Politik – schlug in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich den populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš.

Prag – Internationale Tageszeitungen kommentieren den klaren Sieg des früheren Generals Petr Pavel über den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien am Montag wie folgt:





Pravo (Prag):

"Die Rekordwahlbeteiligung ist eine ausgezeichnete Nachricht. Sie ist ein Argument gegen diejenigen Stimmen, welche die Direktwahl durchs Volks am liebsten wieder abschaffen und die Entscheidung den Parteizentralen überlassen würden. Nicht nur verleiht die Direktwahl dem Präsidenten eine starke Position an der Spitze des Staates, sondern sie ist auch eine Reklame für Wahlen aller Art. Nun sollten wir unseren Enthusiasmus auch auf andere Plebiszite übertragen. Die Reaktionen aus dem Ausland auf den Sieg Petr Pavels geben dem Ex-General eine gute Startposition. Auf dem internationalen Parkett wird er als ein verlässlicher prowestlicher Vertreter wahrgenommen. Es besteht die Chance, dass Regierung und Präsident die gleiche Außenpolitik verfolgen werden, was unter Pavels Vorgängern die Ausnahme war."

Lidove noviny (Prag):

"Der geschlagene Kandidat Andrej Babis will die Politik nicht verlassen. Er werde weiter für die Menschen da sein, sagte er nach seiner Niederlage. Was wird sich der Milliardär als Nächstes ausdenken? Und was kann er aus seinem Misserfolg lernen? Es sieht danach aus, dass der Oppositionspolitiker ein Comeback als Regierungschef plant.

Vielleicht war diese Absicht sogar einer der Gründe, überhaupt an der Präsidentenwahl teilzunehmen. Babis setzt damit seine Taktik der permanenten Wahlkampagne fort, die er bereits seit Jahren verfolgt. Seine Kritik richtet sich gegen die Regierung und zielt auf Wähler, die Angst vor der Zukunft und einem Krieg haben."

Pravda (Bratislava):

"Nach dem Debakel von (Ex-Ministerpräsident) Andrej Babis tauchten Überlegungen auf, ob das der Anfang vom Ende seiner politischen Karriere sei. Die dritte Wahlniederlage in Folge werde ihm wohl das Genick brechen. Dagegen ist einzuwenden, dass das wohl eher nur fromme Wünsche seiner politischen Gegner sind, die keine reale Grundlage haben. Denn seine Bewegung Ano liegt weiterhin in allen Meinungsumfragen voran. Nichts weist darauf hin, dass sich das in absehbarer Zeit ändern sollte.

Babis hat zwar tatsächlich nicht geschafft, die zum Sieg bei einer Präsidentenwahl nötige Hälfte der Nation von sich zu überzeugen. Dafür polarisiert er zu sehr. Aber er verfügt immer noch über ein so großes Reservoir an Anhängern, dass er die Parlamentswahl gewinnen kann. Sein wirkliches Problem ist, dass er dann niemanden hätte, der mit ihm eine Koalition eingehen will."

Nepszava (Budapest):

"Die Tschechen haben zu verstehen gegeben, dass sie genug haben vom Populismus, von Politikern wie (dem Ex-Ministerpräsidenten Andrej) Babis. Dieser führte zwischen den beiden Wahlrunden eine Kampagne, die behauptete, dass Tschechien in den Krieg gleiten würde, falls sein Rivale (Petr Pavel) gewinne. (...) Prag ist nicht durch einen Systemwechsel gegangen, sondern durch einen Reinigungsprozess: auf den Burgberg zieht ein EU- und NATO-freundlicher Politiker ein, gut ein Jahr, nachdem mit Petr Fiala ein gleichfalls pro-westlicher Politiker Ministerpräsident wurde. Damit ist nicht gesagt, dass der Populismus in Tschechien nie wieder eine Chance bekommen würde. Denn so ist Demokratie: es entscheidet das Volk, ob das der eben amtierenden Regierung passt oder nicht."

Gazeta Wyborcza (Warschau):

"Der Sieg von Petr Pavel bei der Präsidentenwahl ist ein Triumph der Vernunft über den Populismus. Wird er einen Domino-Effekt auslösen? Ex-Regierungschef Andrej Babis verfolgte im Wahlkampf eine Strategie, die Populisten überall auf der Welt anwenden: den Gegner mit möglichst vielen Lügen, Halbwahrheiten und Verleumdungen bewerfen, so dass er die ganze Zeit mit Klarstellungen beschäftigt ist. Aber die Tschechen sind ermüdet von der zehnjährigen Amtszeit von Milos Zeman, der in den vergangenen Jahren ständig die öffentliche Meinung gespalten hat.

Die autoritären Veränderungen, die sich in Polen und Ungarn vollziehen, sind ein Alarmsignal für die Tschechen. Im öffentlichen Diskurs sind beide Länder negative Beispiele für das, "was die Tschechen nicht werden wollen". Die Präsidentenwahl vom Samstag bestätigen, dass die Tschechen nicht beabsichtigen, aus dem westlichen politischen Einflussbereich herauszufallen, an dem sie beteiligt sind und wo sie mitentscheiden. Ob sie damit in der Region allein bleiben, werden die Wahlen in der Slowakei zeigen – gefolgt von denen in Polen. "

Rzeczpospolita (Warschau):

"Wie sich zeigt, haben sich die Tschechen von der pazifistischen Rhetorik des Milliardärs und Ex-Regierungschefs Andrej Babis nicht täuschen lassen. In einer Fernsehdebatte hatte er gesagt, dass er nicht bereit wäre, tschechische Truppen auch zur Verteidigung von NATO-Verbündeten wie etwa Polen zu entsenden, falls Russland diese angreift. Die Untergrabung von Bündnisverpflichtungen - das war die Hauptbotschaft von Babis, die die Welt hörte.

Die Tschechen haben ihre Wahlentscheidung nicht unbedingt unter dem Aspekt der Sicherheit getroffen. Vielmehr waren sie daran interessiert, einen berechenbaren, in den Augen des Auslands glaubwürdigen Präsidenten zu haben - was man vom amtierenden Präsidenten Milos Zeman nicht behaupten konnte, der von China und lange Zeit auch von Russland fasziniert war. Der General Petr Pavel selbst präsentierte sich als derjenige, der "Würde und Ehre" wiederherstellen würde – das brachte die Mehrheit. Aus unserer Sicht ist das Wichtigste, dass der tschechische Präsident zu dem Zeitpunkt, wo sich der Verlauf des Krieges im Osten entscheidet, ein berühmter General, früherer Leiter des NATO-Militärausschusses und Unterstützer des pro-ukrainischen Kurses der Regierung Fiala sein wird."

Neatkariga Rita Avize (Riga):

"Der pro-westliche pensionierte Armeegeneral Petr Pavel hat im zweiten Wahlgang einen überzeugenden Sieg gegen den Populisten und "Russland-liebenden" Andrej Babis errungen. Obgleich die Position des Staatsoberhaupts meist zeremoniell ist, wurde die Nachricht, dass Pavel in die Prager Burg einziehen wird, von der EU begrüßt. Denn er unterstützt ein liberales Sozialprogramm und lässt keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass Tschechiens Zukunft mit der EU und der NATO verbunden ist.

Die Außenpolitik könnte Pavels Stärke als Staatsoberhaupt sein. Der außenpolitische Kurs wird zwar von der Regierung bestimmt, aber der Präsident vertritt Tschechien in verschiedenen internationalen Foren. Und in den letzten zehn Jahren ist es mehr als einmal zu unangenehmen Situationen gekommen, in denen der Regierungschef das Eine sagte, aber Präsident Milos Zeman etwas ganz Anderes. Nach Pavels Amtsantritt am 9. März dürften sich solche Dinge nicht wiederholen."