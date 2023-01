Jugendliche fühlen sich mit ihren Klima-Sorgen nicht ernstgenommen

Wien – Der Klimawandel zählt zu den größten Sorgen der Jugendlichen. Allerdings haben laut einer Umfrage des EU-Jugenddialogs drei Viertel der unter 30-Jährigen das Gefühl, dass ihre Anliegen zum Klima von der Politik nicht ernstgenommen werden. Rund 60 Prozent glauben auch, dass sich das in Zukunft nicht ändert. "Das sollte für die Politik ein Alarmsignal sein", sagte der Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV), Sabir Ansari, bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien.