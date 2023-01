Klimakrise bringt zunehmend Grüne Reiswanzen nach Österreich

Wien – Der Klimawandel mit heißeren Sommern und milderen Wintern bringt bäuerlichen Betrieben in Österreich immer häufiger gebietsfremde Schadinsekten auf den Hof. Im Vorjahr häuften sich insbesondere Meldungen über die Grüne Reiswanze, die bei Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst oftmals massive Schäden verursacht. Die AGES und die Landwirtschaftskammern starteten deshalb nun ein gemeinsames Reiswanzen-Monitoring, wie es am Montag in einer Aussendung hieß.

Dadurch soll die Situation besser überwacht und Betrieben in den betroffenen Regionen effizientere Pflegemaßnahmen gegeben werden können. Bis vor wenigen Jahren war die Grüne Reiswanze in Europa nur im Mittelmeerraum verbreitet. Seit 2015 ist das Tier auch in Österreich vorzufinden. 2021 wurde laut Aussendung erstmals in einem Sojabohnenfeld in Wien ein massiver Befall gemeldet. Zahlreiche Larven und erwachsene Tiere sind vor allem in Kleingartenanlagen und Gemeinschaftsgärten in urbanen Regionen wie Wien und Graz zu entdecken. Vereinzelte Meldungen in Ober- und Niederösterreich zeigen, dass sich die Grüne Reiswanze in Österreich ausbreitet.