Lawinenabgang in Nagano: Angeblich Österreicher unter den Todesopfern

Die Männer waren mit drei anderen Skifahrern unterwegs, als die Lawine am Sonntag gegen 14.30 Uhr Ortszeit (6.30 Uhr in Österreich) am Osthang des Skigebietes am Berg Hakuba Norikura abging, sagte ein Polizeisprecher. Über die Identität der Männer wollte die Polizei keine Angaben machen, sie sollen aber laut Medienberichten aus Österreich und den USA stammen. Laut Mountain Gazette habe sich Smaine beruflich dort aufgehalten und war mit mehreren anderen Skifahrern am Ende des Tages auf der Piste abgefahren, als es zu dem Lawinenabgang kam. Smaine holte während seiner Profi-Karriere bei der Freestyle-WM 2015 am Kreischberg Gold in der Halfpipe.