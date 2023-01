Vier Schwerverletzte bei Skiunfällen auf Pisten im Außerfern, Ober- und Unterland

Kirchberg, Lermoos, Aschau, Sölden – In den Tiroler Skigebieten ist es am Montag gleich zu mehreren schweren Skiunfällen gekommen. Vier Personen mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. In einem Fall sucht die Kitzbüheler Polizei nach einem flüchtigen Skifahrer.