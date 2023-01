Koordiniertes Team und Museumsstruktur: Pitztal geht in Sachen Kultur in die Tiefe

Wenns – Zehn Jahre nach der „lokalen Agenda 21“ versucht das Pitztal einen weiteren Anlauf in Sachen Kultur. Ziel ist es, einerseits ein koordinierendes talweites Team zusammenzustellen und andererseits die Museumsstruktur zu ordnen. Den Auftakt dazu gab es unlängst in Wenns – dazu trafen sich politische Vertreter der vier Talgemeinden sowie die Chronisten.

Dabei geht es um zwei Projektteile. Der erste behandelt die Bürgerbeteiligung mit ehrenamtlichen Arbeitsgruppen in den vier Gemeinden. Da geht es nicht nur um Kulturprojekte und Ideensammlungen in den einzelnen Orten, sondern auch um die Vernetzung talweiter Initiativen. „Ziel ist eine Koordination, die auch zu einer Kooperation wird“, so Swozilek.