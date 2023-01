Teya & Salena: Zwei junge Sängerinnen vertreten Österreich beim Song Contest

Österreich wird wie im Vorjahr von einem Duo beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten. Der Song ist derzeit noch unter Verschluss, der wird erst im März präsentiert.

Wien – Seit heute steht fest, wer Österreich beim 67. Eurovision Song Contest im Mai in Liverpool vertritt. Im "Ö3 Wecker" haben Robert Kratky und Gabi Hiller kurz vor 7 Uhr die rot-weiß-roten Vertreter enthüllt. Es handelt sich wie im Vorjahr um ein Duo: Die Nachfolge von DJ LUM!X und der Tirolerin Pia Maria, die sich mit ihrem Song "Halo" nicht für das Finale qualifizieren konnten, treten zwei junge Sängerinnen aus Wien und der Steiermark an.





Kennengelernt haben sich die beiden Musikerinnen bei der Castingshow „Starmania 21“. Dort haben sie ihren Beziehungsstatus schnell von Konkurrentinnen auf Freundinnen geändert. Seitdem machen Teya und Salena neben ihren jeweiligen Soloprojekten auch immer wieder gerne gemeinsam Musik. Die 22-jährige Wienerin Teya und die 24-jährige Steirerin Salena wollen in Liverpool mit einem Uptempo-Popsong antreten. Der Song ist freilich noch unter Verschluss. Er wird am 8. März präsentiert. Eine interne ORF-Jury hat sich unter zahlreichen Einsendungen für diesen Beitrag entschieden. "Wir haben sie zusammen geschrieben und werden auch gemeinsam singen", verrieten die beiden Künstlerinnen aber schon einmal der APA.

Entscheidung über Auftrittstermin am Abend

Die beiden Sängerinnen haben übrigens bereits einmal versucht, einen Platz beim Song Contest zu ergattern: Teya bewarb sich vor drei Jahren sogar für zwei Länder und trat sowohl beim österreichischen als auch beim serbischen ESC-Vorentscheid an. In beiden Fällen wurde nichts daraus. Und auch Salena musste bei ihrer Kandidatur 2019 eine Niederlage wegstecken. 2017 schaffte sie es bei der Casting-Show "The Voice of Germany" aber immerhin in die dritte Runde. Als ihre persönlichen Idole bezeichnet Teya Sängerinnen wie Adele oder Amy Winehouse, wobei sie selbst auch Saxofon spielt.

Wann das österreichische Duo seinen großen Auftritt in Liverpool haben wird, steht dann am Abend fest. Dann wird in Liverpool ausgelost, welches der Teilnehmerländer im 1. und welches im 2. Halbfinale am 9. respektive 11. Mai singt. Insgesamt sind heuer 37 Länder für das musikalische Großevent qualifiziert, das im Vorjahr im italienischen Turin vom Kalush Orchestra aus der Ukraine gewonnen wurde.