Geländer abmontiert: 81-jährige Frau nach Sturz von Balkon gestorben

Salzburg – In Salzburg ist am Sonntag eine 81-jährige Frau im Spital gestorben, die am 23. Jänner in Bad Gastein (Pongau) vom Balkon ihrer Wohnung im zweiten Stock gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hat. Die Balkongeländer des Wohnhauses waren vor dem Unfall von einer Schlossereifirma abmontiert worden, um sie auszutauschen. Nun könnten Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet werden, berichteten die Salzburger Nachrichten am Dienstag.