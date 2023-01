Uni-Kurs Risikomanagement in Lienz: Neuauflage wegen großer Nachfrage

Der erste Universitätskurs für Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement läuft derzeit mit 30 Teilnehmern am Campus Lienz. Nächster Kursstart ist am 13. April.

Lienz – Es ist eine erfolgreiche Premiere, gibt die UMIT Tirol bekannt: Die neue Ausbildung im Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement, die Ende 2022 in Lienz begann, ist so beliebt, dass es eine zweite Auflage geben wird. Beginn ist am 13. April, die Anmeldefrist läuft bis 6. April. Details sind unter www.umit-tirol.at/campus-lienz zu finden.