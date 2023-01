Auffahrunfall mit drei Autos auf der A12 bei Tulfes: Zwei Lenker verletzt

Tulfes – Zwei Verletzte, drei beschädigte Autos – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag auf der Inntalautobahn bei Tulfes. Gegen 7.15 Uhr war eine 33-Jährige in ihrem Wagen auf der A12 in Richtung Westen unterwegs, als sie wegen des starken Verkehrsaufkommens plötzlich abbremsen musste. Auch ein ihr nachfolgender 45-Jähriger bremste ab. Ein 53-jähriger Autolenker fuhr auf dessen Pkw auf.