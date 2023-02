Verkehrswissenschafter fordern Temporeduktion auf 30/80/100

ÖAMTC: Tempo 130 in der EU keine Ausnahme, sondern die Regel

In der aktuellen Diskussion rund um eine mögliche Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 km/h wird oft der Eindruck erweckt, Österreich hinke dem europäischen Trend hinterher. Die Fakten sprechen laut ÖAMTC eine andere Sprache: In zwölf EU-Mitgliedstaaten mit Autobahnen (Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn) gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h, während sieben EU-Länder ein Tempolimit von 120 km/h haben (Belgien, Finnland, Griechenland, Irland, Portugal, Schweden, Spanien). In Zypern liegt die maximal erlaubte Geschwindigkeit bei 110 km/h. Lediglich in einem von 24 EU-Mitgliedstaaten mit nennenswertem Autobahnnetz, den Niederlanden, gilt ein Tempolimit von 100 km/h – allerdings auch nur tagsüber.

Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, erläutert: "In den Niederlanden leben auf weniger als der Hälfte der Fläche Österreichs mit 17,3 Millionen Menschen beinahe doppelt so viele Einwohner. Im holländischen Autobahn-Netz werden über 50 Milliarden Kfz-Kilometer abgewickelt – das ist um die Hälfte mehr als in Österreich. Und das, obwohl das Netz um nicht einmal ein Viertel länger ist. Der Verkehr in den Niederlanden ist also deutlich dichter, daher ist Tempo 100 dort absolut nachvollziehbar. Mit Österreich ist diese Situation allerdings nicht vergleichbar."